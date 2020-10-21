العراق وبريطانيا يناقشان فتح فروع للمصارف الاجنبية في بغداد ومعرقلات انضمام الاول للبنك الاوروبي

2020/10/21 | 19:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اجتمع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في العاصمة لندن، اليوم الاربعاء، مع محافظ بنك انكلترا .

وذكر بيان للمركزي العراقي، ان الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم التعاملات الاستثمارية بين البلدين فضلاً عن أهمية التعاون في مجال “مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب” وتذليل المعوقات التي تعترض عملية فتح الفروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق.

واضاف البيان، ان المحافظ التقى اطار زيارته الى المملكة المتحدة مع شركتا التدقيق الدوليتين Ernst&Young و PWC، حيث بحث معهم تعزيز حجم العمل مع البنك المركزي العراقي لما لهذه الشركات من خبرة وموثوقية، مؤكداً حرصه على ادامة العلاقة معهم خلال الفترة القادمة.

وتابع، ان محافظ البنك المركزي اختتم اجتماعاته مع الامين العام للبنك الأوربي للاعمار والتنمية (EBRD)، وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي فضلا عن رغبتهم في التعامل مع الشركات والمصارف العراقية الخاصة .

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