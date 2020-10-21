المنافذ تعيد عجلتين محملتين بمواد مخالفة للضوابط في منفذي القائم والشلامجة الحدوديين

2020/10/21 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن إعادة عجلتين محملتين بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذي القائم والشلامجة الحدوديين.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار اعادت عجلة محملة (صابون الغار و بسكت) إلى الجانب السوري من خلال معبر البوكمال الحدودي وذلك لعدم وجود إجازة استيراد وشهادة الفحص الخاصة بالمادتين”.

واضافت الهياة، “في السياق ذاته وفي منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة تم إعادة عجلة محملة (صوندات و وقيد سلفون) إلى الجانب الإيراني لعدم اكتمال إجازة الاستيراد الخاصة بالبضاعة”.

واكدت، انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة (شرطة الكمارك والكمرك المدني والاستخبارات والأمن الوطني)فضلاً عن ممثل هيأة المنافذ الحدودية مديرية منفذ الشلامجة الحدودي”.

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