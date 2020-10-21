اتلاف مواد غذائية فاسدة في سوق الشيوخ

2020/10/21 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن اتلاف نصف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاشلة فيزياويا ، ضبطت في اسواق قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية .



وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ للرعاية […]

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