الامن النيابية: نشاط داعش انحسر في 3 مناطق بديالى

2020/10/21 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، بان نشاط داعش انحسر في 3 مناطق بديالى خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وقال العزاوي لـ /المعلومة/ ان “نشاط داعش الارهابي في محافظة ديالى كان مرصود في 7 مناطق خلال الربع الاول من العام الجاري لكن بسبب النشاط الامني لكل التشكيلات الامنية والعمليات الناجحة اسهمت في تقلص وانحسار نشاطه في 3 مناطق فقط خلال الربع الاخير من العام الجاري 2020”.

واضاف العزاوي، ان “عودة الضربات الجوية في تعقب اهداف داعش خاصة في المناطق النائية والبعيدة كان لها دور فعال في خفض معدلات هجماته بنسبة 70% خلال الاشهر الأخيرة”.

وأكد أن “ داعش يمر باضعاف حالاته والخلايا النائمة باتت ضعيفة جدا غير قادرة على تنفيذ هجمات في اغلب المواقع بسبب الرصد الميداني والنشاط الاستخباري”.



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