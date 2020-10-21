يحيى رسول : داعش يقف وراء مجزرة الفرحاتية

2020/10/21 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، أن عصابات داعش الإرهابية تقف وراء مجزرة بلد، مشيراً إلى وجود شهادات من أهالي الضحايا والمواطنين.

وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه / المعلومة/، إنه “من الواضح وقوف داعش وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإحداث فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين”، مشيرا إلى أن “فريق التحقيق يجمع المعلومات وهناك شهادات لأصحاب العزاء والمواطنين”.

وأضاف، أن “الكاظمي أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش”، لافتا إلى أن “زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين رسالة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبها الحفاظ على أرواح المواطنين”.

وكان مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري قد اقتادوا 12 شخصا من ناحية الفرحاتية بقضاء بلد، يوم السبت، وبعد ساعة تم العثور على جثث 8 منهم فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.



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