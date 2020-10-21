2020/10/21 | 19:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

20 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاربعاء، وجود علاقات جيدة بين كوادر الحشد ومسعود البرزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واصفا اعمال الحرق والتخريب الاخيرة بالاجرامية، فيما توعد باتخاذ جميع الإجراءات بحق من تثبت إدانته في مجزرة الفرحاتية.

وقال الفياض في تصريح له اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعطى اهتماما بالغا لهذه الحادثة، حيث ذهبنا بوفد رسمي أمني كبير، لتتبع الحادثة ولدينا تحقيقات بشأنها"، مشيرا الى "استعداد الهيئة لتقديم العون والدعم، وسنتخذ جميع الإجراءات بحق من تثبت إدانته، بهذه الجريمة"،

واوضح أن "كوادر الحشد الشعبي تربطها علاقات جيدة مع مسعود البرزاني وقيادة حزب البارتي، حيث كنا في موقع الدفاع عن مقر الحزب الديمقراطي".

وأضاف، أن "ثقافة الحرق سادت في العراق بالآونة الأخيرة، من خلال تتويج أي احتجاج بحرق وتخريب المقرات"، مشددا على "إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي يحاسب عليها القانون".

من جانب آخر أشار الفياض إلى عدم وجود إي رسالة سلمت من قبل ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى رئيس أركان الحشد الشعبي أبي فدك"، مؤكدا أن اللقاء روتيني اعتيادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واصفا اعمال الحرق بالاجرامية.. الحشد: علاقاتنا جيدة مع برزاني وكنا ندافع عن مقر حزبه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واصفا اعمال الحرق بالاجرامية.. الحشد: علاقاتنا جيدة مع برزاني وكنا ندافع عن مقر حزبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).