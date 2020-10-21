مصرف النهرين الاسلامي يطلق تمويل مرابحة الاستصناع

2020/10/21 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف النهرين الاسلامي، اليوم الاربعاء، عن اطلاق تمويل مرابحة الاستصناع “المقاولة” والتي تصل الى 50 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية.





وقال المصرف، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المصرف اطلق تمويل مرابحة الاستصناع (المقاولة) والتي تصل الى 50 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية”، مبينا ان “الضوابط تتضمن الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار فقط لاضافة البناء ومبلغ 100 مليون دينار بالنسبة لبناء الوحدة السكنية، اما اذا زادت قيمة المقاولة عن تلك المبالغ فيتحمل الزبون فرق المبلغ”.

وأضاف المصرف، ان “مقدار الربح 4% ،ومدة التمويل 15 سنة ويستحق القسط الاول بعد 60 يوم من تاريخ توقيع العقد، وعلى طالب التمويل تقديم كفيل واحد اذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار وكفيلين اما اذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصولا الى 100 مليون دينار، على ان يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري وان يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة الاستصناع”.

واوضح ان “طالب القرض عليه ان يقدم الاراضي او العقارات المراد استصناعها (مقاولتها) اوغيرها ضمانا وترهن رهنا “تامينيا”من الدرجة الاولى على ان تغطي قيمتها التقديرية قيمة مبلغ التمويل (المبلغ الممنوح)”، مشيرا الى ان “يكون الحد الاعلى لتنفيذ اعمال بناء الوحدة السكنية لمدة (6) اشهر للطابق الواحد و(9) اشهر للطابقين ،وان يكون طالب التمويل بصيغة الاستصناع عراقي الجنسية وان لايقل عمره عن (18) عام”.

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