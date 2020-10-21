كورونا “يواصل اجتياح” الكرخ بمعدل جديد من الإصابات خلال 24 ساعة… انخفاض شديد للوفيات

2020/10/21 | 19:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 489 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————28ابو دشير ——————6الاسكان ——————5الاعلام ——————17البياع ——————11التاجي ——————6الحارثية ——————1الحرية ——————30الخطيب ——————4الــدورة -———-——26الدولعي ——————2الرحمانية ——————2السيدية ——————13الشعلة ——————28الصالحية ——————2الطارمية ——————14الطوبجي ——————5العامرية ——————9العطـيـفيـة -—————19العلاوي ———————-3الغزاليـة -—————15القادسيـة —————-7الكاظميـة —————47اللطيـفيـة —————1المحمودية —————25المنصور —————-20المواصلات -————-3الوشاش ——————-5اليوسفية —————2اليـرموك ——-———13جــكوك —————-4حي الجامعة ————-11حي الجهاد -————23حي الخضراء -————19حي العامل -————-15حي العدل ——-——-19حي الفرات —————-5سبع البور —————2ســويـب —————2كرادة مريم ———–— 2ناحية الرشيد ————1جانب الرصافة -———17محافظة الديوانية -——1

الشفاء:370الوفيات:2

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