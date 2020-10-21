2020/10/21 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، الطريق القانوني لارجاع الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق بمساعدة عدد من الدول”، لافتا الى ان “ العراق يمكن ان يستفيد من المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة باجراع الاموال والتي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع طلب مساعدة الأمم المتحده حيث ان العراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧”.

واضاف ان “بريطانيا ابدت استعدادها لمساعدة العراق في ارجاع واسترداد هذه الاموال”، مبينا انه “يوجد مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية العراقية الامريكية لعام ٢٠٠٨”.

واكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، ان الحكومة الاتحادية لم تجر اي تحرك حقيقي لاعادة الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق.انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يوضح الطريق القانوني لارجاع الاموال المهربة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يوضح الطريق القانوني لارجاع الاموال المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).