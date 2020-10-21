امانة بغداد: العاصمة ليست مهددة بالغرق

2020/10/21 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

نفت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، ما نسب إليها بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الأمطار"، لافتة إلى أنها "أحاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والإجراءات التي اتخذتها في إطار الاستعداد للأمطار".

وأشارت إلى أنها "طلبت من دولة رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الأخرى وبالتنسيق مع أمانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الأمطار".

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