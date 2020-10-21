مجلس النواب يثمن جهود النائب آرزو محمود

2020/10/21 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتاب شكر وتقدير الى النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب ومقرر لجنة الشباب والرياضة النيابية، آرزو محمود.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، يوم الاربعاء، فأن الحلبوسي وجه كتاب شكر وتقدير الى النائب آرزو محمود تثمينا لجهودها في اقرار قانون الاولمبية العراقية.

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