إنتاج النفط الأمريكي يتهاوى أدنى 10 ملايين برميل

2020/10/21 | 19:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: تهاوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة أدنى 10 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط تجاوز مليون برميل لصافي واردات

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