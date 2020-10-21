الأردن يسجل الحصيلة الوبائية الأعلى منذ تفشي الفيروس الوبائي

2020/10/21 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، الأربعاء، تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.



وأكدت وزارة الصحة، في بيان (21 تشرين الاول 2020)، تسجيل 29 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 443، والإصابات إلى 43620 حالة في عموم المملكة.

كما استقبلت المستشفيات 97 مريضا جديدا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للحالات التي تخضع للعلاج من المرض في المستشفيات إلى 1078.

إلى ذلك، أجرت السلطات الصحية 24481 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1643054.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجل pic.twitter.com/2BjvGUog1t

— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 21, 2020

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