فيديو.. زلزال يفاجئ رئيسة الوزراء الآيسلندية على الهواء

2020/10/21 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ زلزال رئيسة الوزراء الأيسلندية، كاترين ياكوبسدوتير، على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة صحفية، الثلاثاء، مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

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