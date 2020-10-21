تسجيل أكثر من 60 ألف حالة إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

2020/10/21 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أوردت

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقا للجامعة التي تقوم بتجميع

البيانات من السلطات الفيد

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