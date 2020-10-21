الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

2020/10/21 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم

الأربعاء، تسجيل 2648 إصابة جديدة بفيروس

كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات

يومية منذ بدء انتشار الفيروس في

البلاد.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة

بالفيروس في

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