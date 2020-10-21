بريطانيا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا

2020/10/21 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم

الأربعاء، عن تسجيلها 26688 إصابة جديدة

بفيروس كورونا ما يمثل حصيلة يومية

قياسية لعدد الحالات.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى

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