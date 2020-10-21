مصرف حكومي يطلق تمويل " الاستصناع" لبناء الوحدات السكنية


مصرف حكومي يطلق تمويل
2020/10/21 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز
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