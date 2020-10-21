محافظ البنك المركزي يناقش المتطلبات النهائية لانضمام العراق الى البنك الأوربي

2020/10/21 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاربعاء، في المملكة المتحدة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “محافظ البنك المركزي العراقي اجتمع في العاصمة لندن، اليوم الاربعاء مع محافظ بنك انكلترا، وقد تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم التعاملات الاستثمارية بين البلدين فضلاً عن أهمية التعاون في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتذليل المعوقات التي تعترض عملية فتح الفروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق”.

وأضاف البيان، أن “المحافظ التقى في اطار زيارته الى المملكة المتحدة مع شركتا التدقيق الدوليتين Ernst&Young و PWC، حيث بحث معهما تعزيز حجم العمل مع البنك المركزي العراقي لما لهذه الشركات من خبرة وموثوقية”، مؤكداً “حرصه على ادامة العلاقة معهم خلال الفترة القادمة”.

وتابع أن “المحافظ اختتم اجتماعاته مع الامين العام للبنك الأوربي للاعمار والتنمية (EBRD)، وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي فضلا عن رغبتهم في التعامل مع الشركات والمصارف العراقية الخاصة”.

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