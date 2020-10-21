محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي مع 4 مؤسسات مصرفية بلندن

2020/10/21 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداجتمع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف في العاصمة لندن اليوم الاربعاء مع محافظ بنك انكلترا، وقد تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم التعاملات الاستثمارية بين البلدين فضلاً عن أهمية التعاون في مجال "مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب" وتذليل المعوقات التي تعترض عملية فتح الفروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق.

كما التقى المحافظ في اطار زيارته الى المملكة المتحدة مع شركتا التدقيق الدوليتين Ernst&Young و PWC، حيث بحث معهم تعزيز حجم العمل مع البنك المركزي العراقي لما لهذه الشركات من خبرة وموثوقية، مؤكداً حرصه على ادامة العلاقة معهم خلال الفترة القادمة.

واختتم محافظ البنك المركزي اجتماعاته مع الامين العام للبنك الأوربي للاعمار والتنمية (EBRD)، وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي فضلا عن رغبتهم في التعامل مع الشركات والمصارف العراقية الخاصة .

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