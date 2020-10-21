2020/10/21 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية – واع

أعلن نادي الديوانية، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه المحترف الإسباني إيزاك شهراً عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال نادي الديوانية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفحوصات الطبية للمحترف الإسباني إيزاك باديلا التي أجراها في العاصمة بغداد بينت إصابته بـتمزق حاد من الدرجة الثانية في الكاحل، وسيغيب عن الملاعب فترة تصل إلى شهر".

وتابع البيان، أن "إيزاك سيتجه خلال اليومين المقبلين إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإكمال رحلته العلاجية من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة والالتحاق بالأحمر وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة تغيّب لاعب الديوانية إيزاك شهراً عن الفريق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة تغيّب لاعب الديوانية إيزاك شهراً عن الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).