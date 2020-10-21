“الطائرة الاخضر” بمهمة مباشرة من بغداد الى دلهي نهاية الشهر الحالي

2020/10/21 | 20:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، عن تخصيص رحلة جوية مباشرة ستنفذها احدى طائرات اسطول الناقل الوطني من بغداد الى دلهي في الحادي والثلاثين من تشرين الاول 2020.

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان: انه تم استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلة وجدولتها بالتاريخ المذكور على جدول رحلات الشركة.

وتابع حسن : على المسافرين الراغبين بحجز تذاكر السفر على متن هذه الرحلة مراجعة مكتب حجز السعدون المركزي حصراً اعتباراً من تاريخ يوم غد الخميس الموافق 22 تشرين الاول 2020 لغرض تثبيت الحجز.

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