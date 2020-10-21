جريمة الفرحاتية.. محافظ صلاح الدين يبين صحة العثور على جثث للمفقودين الأربعة

2020/10/21 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

نفى محافظ صلاح الدين، عمار جبر، اليوم الأربعاء، الانباء التي تحدثت عن العثور على 4 جثث تعود للمفقودين من قرية الفرحاتية، التي شهدت الأسبوع الماضي جريمة إعدام ثمانية مدنيين وفقدان أربعة آخرين.

وقال عمار جبر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء الخاصة بالعثور على جثث تعود للمفقودين الأربعة من الفرحاتية غير صحيحة، وحتى الآن الأشخاص الأربعة في عداد المفقودين، في ولا دليل على وفاتهم او بقائهم على قيد الحياة".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن وقوف عصابات داعش وراء جريمة الفرحاتية ممكن بهدف خلط الأوراق.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رسول قوله، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش على خلفية الجريمة البشعة بحق عدد من المواطنين"، مؤكدا أن "الكاظمي أمر بتشكيل فريق تحقيق للوصول الى النتائج الدقيقة لما حدث في منطقة الفرحاتية".

وتابع، أن "زيارة الكاظمي الى محافظة صلاح الدين وحضوره مجلس العزاء ولقاءه بالمواطنين، رسائل واضحة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبهما الحفاظ على أرواح المواطنين ومحاسبة الجناة على وفق القانون".

ولفت إلى أنه من الواضح من خلال البصمات، ممكن أن تقف عصابات داعش الإرهابية وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإرباك الرأي العام بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة".

واستدرك بالقول، "فريق التحقيق يجمع المعلومات إضافة إلى شهادات بعض أصحاب العزاء والمواطنين ليتم بعد ذلك الوصول إلى النتائج الدقيقة ثم الإعلان النهائي عنها".

وعلق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، على آخر تطورات عملية التحقيق الجارية للكشف عن المسؤولين بجريمة منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، والتي شهدت إعدام ثمانية مدنيين وفقدان أربعة آخرين، مساء السبت الماضي.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة التحقيقية التي شكلت على خلفية جريمة منطقة الفرحاتية، ماتزال تعمل وبدعم ومساندة حكومية لكشف الحقائق أمام الشعب العراقي، وكشف هوية الجناة لينالوا جزائهم"

وأضاف الركابي، أن "التحقيقات مستمرة"، مشيراً إلى أنه "لم يثبت حتى الآن تورط تنظيم داعش أو جهة أخرى بالجريمة"، مبينا أن "المختطفين الأربعة المتبقين، ما يزال مصيرهم مجهولا، والقوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة للتوصل لهم ومعرفة الجناة".

ويوم الأحد الماضي، عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، وذلك فور وصوله الى المحافظة بعد جريمة منطقة الفرحاتية.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع: إن مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم.

واطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى.

وبيّن الكاظمي بأن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى.

كما شدد على ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.

ورافق الكاظمي خلال الزيارة، وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

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