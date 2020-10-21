امانة بغداد: العاصمة ليست مهددة بالغرق

2020/10/21 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، ما نسب إليها بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق.

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