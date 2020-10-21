وفاة أحد المتطوعين في تجارب لقاح أكسفورد.. والكشف عن جنسيته

2020/10/21 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة البرازيلية "أنفيزا"، الأربعاء، وفاة أحد المتطوعين في التجارب على لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينكا.

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