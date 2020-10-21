القبض على 49 مطلوب في مناطق متفرقة من ديالى

2020/10/21 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شرطة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على (49) مطلوب اثنين منهم وفق المادة 4 ارهاب خلال الممارسات الامنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ومتابعة قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين، فقد تمكنت مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة والمقدادية والخالص وجلولاء والسلام وابي صيدا وقرة تبة وبني سعد وبلدروز وهبهب وقسم مكافحة اجرام ديالى من القاء القبض (49) مطلوب اثنين منهم وفق المادة 4 ارهاب“.

واضافت، ان “القاء القبض تم خلال الممارسات الامنية في مناطق متفرقة من المحافظة”، لافتة الى انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المطلوبين”.

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