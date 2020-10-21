مصرف النهرين الاسلامي يطلق قروضاً سكنية

2020/10/21 | 20:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلق مصرف النهرين الإسلامي {الحكومي} تمويل مرابحة "المقاولة".

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