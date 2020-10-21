فريق عراقي يعلن اصابة لاعبين اثنين بكورونا

2020/10/21 | 20:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن فريق أربيل عن إصابة لاعبيه ريباز عبدالله و ريا كامران بفيروس كورونا.

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