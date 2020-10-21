2020/10/21 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

322 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت امانة بغداد، الاربعاء، الانباء المتداولة بأن العاصمة مهددة بالغرق، مبينة ان ما نشر في وسائل الاعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الامطار .

وقالت الامانة في بيان لها اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "امانة بغداد احاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والاجراءات التي اتخذتها في اطار الاستعداد للامطار ".

واشار الى انها "طلبت من دولة رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الاخرى وبالتنسيق مع امانة بغداد ودعمها للاستعداد الكامل لموسم الامطار ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تنفي وجود تهديد بغرق العاصمة خلال موسم الامطار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تنفي وجود تهديد بغرق العاصمة خلال موسم الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).