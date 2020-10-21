''ابو عشقم''.. عراقي يدفع السفير التركي الى تغيير اسمه في تويتر

2020/10/21 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر السفير التركي، فاتح يلدز، الاربعاء، تغريدة على تويتر روى خلالها حادثة مع مواطن عراقي دفعته لاستبدال اسمه على الموقع الالكتروني الى "ابو عشقم".

وقال يلدز على حسابه في تويتر اليوم (21 تشرين الاول 2020) ان "أحد الاصدقاء العراقيين ممن يعرفون إبنتي عشقم ايضا.



قد ناداني اليوم وللمرة الاولى بـ أبو عشقم".

واضاف: "أحببت ذلك كثيرا.



إنه لأسلوب نداء رائع لأب لاتفارق إبنته ذهنه ابدا، كما وإستبدلت (فاتح) الموجود على حسابي بـ أبو عشقم".

أحد الاصدقاء العراقيين ممن يعرفون إبنتي عشقم ايضاً.



قد ناداني اليوم وللمرة الاولى بـ أبو عشقم.أحببت ذلك كثيراً.



إنه لأسلوب نداء رائع لأبٍ لاتفارق إبنته ذهنه ابداً.كما وإستبدلت "فاتح" الموجود على حسابي بـ أبو عشقم.



pic.twitter.com/CHH9O5hbrS

— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) October 21, 2020

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