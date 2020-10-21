ديالى تفقد 200 موهبة رياضية بسبب “شحة الدعم”

2020/10/21 | 20:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد رئيس نادي شهربان الرياضي في ديالى لطيف التميمي، الاربعاء، فقدان 200 موهبة رياضية في المحافظة بسبب شحة الدعم.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان ديالى تضم 17 نادي رياضي بينها نادي الفتاة المخصصة للرياضة النسوية لافتا الى ان شحة الدعم عامل مشترك بين الاندية وبلغ مستويات حرجة جدا لدرجة بان بعض الاندية لاتملك دينار في خزائنها من اجل المشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والاقليمية”.

واضاف، ان “ديالى فقدت خلال الاشهر الماضية 200 موهبة في مجالات رياضية مختلفة بسبب انتقالها للعب في اندية محافظات اخرى او ترك الرياضة نهائيا لافتا الى ان الرياضة النسوية في المحافظة انتهت بشكل شبه كامل رغم الطاقات الرياضية الزاخرة والتي كان بالامكان استثمارها لرفد المنتخبات الرياضية في المحافل الدولية والاقليمية”.

واشار التميمي الى ا” واقع الرياضة في ديالى مؤلم جدا لدرجة بالغة الصعوبة بسبب شحة الدعم مؤكدا بان بقاء الاموال على حالها دون حلول سيؤدي حتما الى وضع تفقد المحافظة كل الانشطة الرياضية”.



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