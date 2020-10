لقاح لكورونا مفعوله “يقتل” متطوعاً… بلد المتوفي تعتمد اللقاح بشراء 46 مليون جرعة

2020/10/21 | 20:41 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل يوم الأربعاء، عن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا تنتجه “أسترازينيكا وأكسفورد”.

وأفادت هيئة الصحة البرازيلية Anvisa بأنها تلقت بيانات للتحقيق في الأمر.

وقالت الجامعة الفيدرالية في ساو باولو، التي تساعد في تنسيق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البرازيل، بشكل منفصل، إن المتطوع كان برازيليا.

من جانبه، أعلن وزير الصحة البرازيلي ادواردو بازويلو الثلاثاء أن بلاده ستعتمد لقاحاً صينياً ضد فيروس كورونا المستجد في إطار حملتها لمكافحة الوباء، رغم الجدل الذي أثاره هذا العلاج.

واختبر اللقاح الذي طوره مختبر سينوفاك الصيني على آلاف المتطوعين في ست ولايات في البلاد منها ساو باولو الأكثر تضرراً بالوباء.

46 مليون جرعة في البرازيل

وأعلن وزير الصحة في مؤتمر عبر الفيديو مع حكام ولايات البلاد الـ27 أن الحكومة البرازيلية أبرمت اتفاقاً مع هذه الولاية لشراء 46 مليون جرعة ستستخدم بدايةً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال الوزير: “سيكون لقاح البرازيل” مذكراً بأن بلاده التي تضم 212 مليون نسمة تعتمد على الشراكة بين جامعة أكسفورد البريطانية ومجموعة استرازينيكا البريطانية السويدية لإنتاج الأدوية.

وأضاف أنه “ابتكارنا الجديد.



سيعيد ذلك التوازن إلى العملية”، في حين تعد البرازيل ثاني دول العالم تضرراً بالفيروس بـكثر من 154 ألف وفاة، بعد الولايات المتحدة.

وأخذت مسألة اللقاحات بعداً سياسياً في البرازيل، حيث انتقد الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مراراً اللقاح الصيني مهاجماً حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا، أحد أبرز خصومه السياسيين.

وأعلن بولسونارو أن اللقاح “لن يكون إلزامياً” خلافاً لرغبة الحاكم.

ودخل لقاح المختبر الصيني المرحلة النهائية للتجارب في البرازيل، تماماً مثل الذي تطوره جامعة أكسفورد التي علقت تجاربها في الشهر الماضي، بسبب آثار جانبية خطيرة على أحد المتطوعين.

