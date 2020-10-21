2020/10/21 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ روجت الفنانة المصرية نيللي كريم ، لفيلمها الجديد “خط دم “، الذى يجمعها بالفنان ظافر العابدين ، ومن المقرر عرضه لأول مرة في 30 أكتوبر الجاري، على منصة “شاهد”.



ونشرت نيللي كريم صورة البرومو الفيلم وعلقت قائلة : “في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في […]

التدوينة فيديو..



برومو فيلم الرعب “خط دم” لظافر العابدين ونيللي كريم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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