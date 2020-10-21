2020/10/21 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١ عن اتلاف مواد متنوعة في مركز كمرك مطار النجف الأشرف وتمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور .



وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء حيث تقوم الهيئة العامة للكمارك بالعمل وعلى مدار الساعة لضبط […]

التدوينة الكمارك … اتلاف مواد متنوعة في مركز كمرك مطار النجف الأشرف ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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