اسبانيا تتخطى مليون إصابة بكورونا

2020/10/21 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية: البلد بحاجة إلى ورقة سريعة للإصلاح

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حاجة البلد إلى ورقة إصلاحية سريعة التنفيذ لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددة على ضرورة وضع سياسة اقتصادية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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