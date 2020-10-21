صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ  489 المسجلة اليوم

2020/10/21 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 489 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————28

ابو دشير ——————6

الاسكان ——————5

الاعلام ——————17

البياع ——————11

التاجي ——————6

الحارثية ——————1

الحرية ——————30

الخطيب ——————4

الــدورة -———-——26

الدولعي ——————2

الرحمانية ——————2

السيدية ——————13

الشعلة ——————28

الصالحية ——————2

الطارمية ——————14

الطوبجي ——————5

العامرية ——————9

العطـيـفيـة -—————19

العلاوي ———————-3

الغزاليـة -—————15

القادسيـة —————-7

الكاظميـة —————47

اللطيـفيـة —————1

المحمودية —————25

المنصور —————-20

المواصلات -————-3

الوشاش ——————-5

اليوسفية —————2

اليـرموك ——-———13

جــكوك —————-4

حي الجامعة ————-11

حي الجهاد -————23

حي الخضراء -————19

حي العامل -————-15

حي العدل ——-——-19

حي الفرات —————-5

سبع البور —————2

ســويـب —————2

كرادة مريم ———–— 2

ناحية الرشيد ————1

جانب الرصافة -———17

محافظة الديوانية -——1

الشفاء:

370

الوفيات:

2

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