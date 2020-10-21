عملوا في ’ديوان الجند’.. القبض على 3 مطلوبين في نينوى

2020/10/21 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت شرطة محافظة نينوى، الاربعاء، القبض على 3 مطلوبين بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2020)، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية مع فوج مغاوير الفرقة السادسة عشر جيش عراقي ومديرية الامن الوطني، نفذت واجب تفتيش تمكنت من خلاله من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية، وهم كل من الداعشي ( م ح ع م )، والداعشي ( م م ع م )، والداعشي ( ا ع م خ )".

واضاف، أن "المطلوبين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في ( قرية المخلط ) التابعة لناحية النمرود جنوب شرقي مدينة الموصل".

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