غداً.. الاولمبية تعقد مؤتمراً انتخابياً تكميلياً للشخصيات المميزة

2020/10/21 | 20:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اصدر المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تنويهاً لمؤتمر انتخابي تكميلي لاختيار الشخصيات المميزة يوم غدٍ الخميس.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعقد مؤتمراً انتخابياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس في فندق الشيراتون في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “المؤتمر سيكون تكميلي لانتخاب خمسة من الشخصيات المميزة وثلاث سيدات من الشخصيات المميزة واتحادين غير أولمبيين أثنين للانضمام للجمعية العامة”.

يذكر ان الاولمبية ستنتخب مكتباً تنفيذياً جديداً خلال الفترة المقبلة.



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