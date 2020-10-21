العراق يكشف “سر” توقف الاستثمار في احدى الرقع النفطية في الجنوب… منافع مشتركة بين محافظتين

2020/10/21 | 21:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حدد مدير عام شركة نفط ذي قار، علي خضير، الأربعاء، 21 تشرين الأول، 2020، اسباب توقف عمل الاستثمار في الرقعة النفطية الواقعة بينها ومحافظة المثنى.

وقال خضير، في تصريح رصدته “يس عراق”، إن “الظروف التي مرت بها البلاد منذ شهر تشرين الاول من العام الماضي بعد اندلاع الاحتجاجات، وتعطل الحياة لاشهر عديدة على اثر ذلك، ثم ظهور فيروس كورونا وتسببه بشل الحياة في العالم، ادى إلى توقف عمل الشركات المستثمرة في الرقعة النفطية العاشرة بين محافظتي ذي قار والمثنى “.

واضاف أن “هنالك لجانا مشكلة من قبل وزارة النفط ومن قبل الحكومتين المحليتين في المثنى وذي قار تهدف الى تحديد المنافع الاجتماعية على المحافظتين والنسبة المقررة لاستخراج النفط من الرقعة المشتركة”، داعيا إلى ان “يكون هنالك ممثلون للشركات المستثمرة ضمن اللجان المشكلة لتكون النتائج اكثر دقة”.

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