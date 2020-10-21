2020/10/21 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك تضبط شحنتي دجاج تركي مخالف للضوابط في منفذ المنطقة الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/21 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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