السفير التركي في بغداد يغير أسمه.. ويكشف السبب

2020/10/21 | 21:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} غير السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز أسمه.

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