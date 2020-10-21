القبض على ثلاثة مقاتلين دواعش عملوا

2020/10/21 | 21:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} القت القوات الامنية، الاربعاء، القبض على ثلاثة مقاتلين من عصابات داعش الارهابية عملوا بالنعسكرات العامة للارهابيين في نينوى.

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