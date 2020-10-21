مؤتمر الشباب والسياسة يعقد أولى ندواته لتفعيل دور رقابة العملية السياسية

2020/10/21 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مؤتمر الشباب والسياسة أولى ندواته التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب المستقل وتعزيز مهمته في مراقبة الشأن السياسي.

ويسعى هذا التجمع الشبابي إلى إقامة جلسات حوارية لغرض مناقشة وجهات النظر الشبابية فيما يخص المرحلة السياسية القادمة، فضلا عن تظاهرات تشرين وما حققته من إنجازات ومحاولات بعض القوى السياسية لسرقة جهود الشباب، بالإضافة إلى العملية السياسية في العراق وآلية إصلاحها.

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