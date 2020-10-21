الغانمي والاعرجي يجتمعان لتنفيذ توجيهات الكاظمي في الحفاظ على المتظاهرين

2020/10/21 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عــُـقد في بغداد اجتماعٌ أمنيٌ رفيع بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير ِ الداخلية وعددٍ من القادة الأمنيين وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد العام مصطفى الكاظمي الخاصة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية.

ونقل بيان ٌ رسمي عن الاجتماع ان القادة الأمنيين أكدوا ضرورة تنفيذ توجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة المتضمنةِ عدمَ استخدام العتاد الحي والمطاطي والتعاملَ الحسِن مع المتظاهرين .كما جرى تأكيدُ حقن الدماء ومنع ِ التجاوز على القوات الأمنية.

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