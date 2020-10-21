2020/10/21 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اسبانيا تتخطى حاجز المليون إصابة بفايروس كورونا في أعلى حصيلة لدولة اوروبية

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