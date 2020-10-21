اعتقال مهرب على الحدود العراقية السورية

2020/10/21 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، باعتقال واحد من "أبرز المهربين" على الحدود العراقية السورية.

وقال رسول في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، إن "قطعات فرقة المشاة الخامسة عشرة، رصدت أحد المهربين على الحدود العراقية السورية يحاول العبور من الاراضي العراقية الى الاراضي السورية قرب الساتر الحدودي".

وأضاف، أنه "على الفور توجهت قوة والقت القبض عليه وتبين أنه من ابرز المهربين، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".





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