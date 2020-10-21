2020/10/21 | 21:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم بالإعدام على ستة مدانين من أصل ثمانية متهمين (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر القضاء، أحكامًا بالإعدام بحق ستة مدانين بحادثة قتل شاب داخل منزله قرب ساحة الوثبة وسط بغداد ثم الثمثيل بجثته، في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وصدر الحكم، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، عن المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، وفق وثيقة اطلع عليها "الترا عراق".

ونص الحكم، على "الإعدام شنقًا لكل واحد من المدانين: حسن علي، محمد عادل، عبد الرحمن عبد الزهرة، هند بشار، أحمد نوري، ومحمد حامد".

واستند الحكم، إلى أحكام المادة 406/2/ب من قانون العقوبات العراقي وعدة مواد قانوينة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

حقوق الإنسان عن حادثة الوثبة: الأجهزة الأمنية وقفت وقفة المتفرج

تطورات حادثة الوثبة..



من يملك الرواية الحقيقية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقًا لستة مدانين بأحداث الوثبة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقًا لستة مدانين بأحداث الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).