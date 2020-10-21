2020/10/21 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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جاكلين سكالسكي فوتس فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب موجة الركود الاقتصادي، تزداد تحديات المهاجرين الأكثر عرضة للفقر في مواجهتهم المستمرة مع عدم الاستقرار السياسي، والتهجير، واضطراب ظروف العمل والمعيشة، وتزداد معها حاجتهم إلى دعم اقتصادي أكبر يقيهم وطأة ارتفاع البطالة، ويمكنهم من الحصول على معدات الوقاية الشخصية، وعلى الرعاية القانونية.



عاش العمال المهاجرون […]

التدوينة انتشار وباء كورونا والتحدي المزدوج أمام المهاجرين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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