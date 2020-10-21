2020/10/21 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وسط آمال التحفيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..الذهب يرتفع 14 دولاراً عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..الذهب يرتفع 14 دولاراً عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).