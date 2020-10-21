2020/10/21 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت هيئة الآثار والتراث عن مباشرة الكوادر الاثارية والهندسية في مفتشية اثار ذي قار ، باعداد دراسة شاملة للمواقع التراثية الشاخصة في المحافظة .



ونقل بيان للهيئة عن مفتش اثار ذي قار طاهر كوين قوله ان ” الدراسة عبارة عن مسح ، ورسم مخططات ، ورسم خارطة جوية ، وتحديث معلومات ، […]

التدوينة آثار ذي قار تعد دراسة للمواقع التراثية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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